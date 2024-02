Nas oscurano 79 siti web di farmaci illegali, 5 arresti

ROMA (ITALPRESS) - 79 siti web oscurati, 5 arresti, 126 denunce e migliaia di medicinali sequestrati per un valore di circa 9 milioni di euro. È il bilancio di “SHIELD IV”, acronimo di Safe Health Implementation, Enforcement and Legal Development, vasta operazione internazionale condotta dai Carabinieri del NAS per il contrasto della criminalità farmaceutica. sat/gtr (fonte video: Carabinieri)