Napoli, trovati i corpi senza vita di due donne in un cantiere edile

IPA70949083 - Mandatory Credit: Photo by Pierre Teyssot/Shutterstock (16511651n).A car of Carabinieri in the street of Predazzo in Fiemme Valley, venues for Cross Country Skiing, Nordic Combined and Ski Jumping..Milano Cortina d'Ampezzo 2026 Winter Olympics Games, Val Di Fiemme, Predazzo, Trentino South Tyrol, Italy - 03 Feb 2026

NAPOLI (ITALPRESS) – Nella notte, i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola, sono intervenuti a Pollena di Trocchia, in un cantiere edile, per la segnalazione di due donne senza vita. I corpi delle donne – ancora in corso di identificazione – erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Sul posto anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo cc di Torre Annunziata. Indagini in corso.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Magazine

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