Il Napoli dall’attacco debordante è rimasto all’asciutto a Firenze e il gruppo di testa si è ricompattato: oltre agli azzurri, primi a quota sette punti ci sono Atalanta, Lazio, Milan, Roma e Torino. Dopo un turno infrasettimanale di transizione, ci sarà un week-end molto caldo con Milan-Inter, Lazio-Napoli e Fiorentina-Juventus. I viola -con la novità Barak- hanno reso difficile la vita al Napoli cui è stato annullato un gol di Osimhen. Lozano ha mancato un’occasionissima. Ordinata la squadra di Italiano e pareggio giusto. Raspadori al posto di “Kvara”: il georgiano si è fermato a tre gol. Si sono visti pure Simeone e Ndombelè. A proposito: a nostro avviso Ronaldo (di cui si è parlato con possibile acquisto partenopeo) è un attempato fuoriclasse che oggi non vale Osimhen, più giovane. Ma De Laurentiis sa che prima o poi il nigeriano partirà, “inseguito” dai milioni degli inglesi… Il Milan si è sbarazzato del Bologna senza molti patemi: De Ketelaere ha “esordito” bene a San Siro, Leao ha ricominciato a segnare. Pioli sembra risollevato, un pò meno Mihajlovic. La Juventus, che è partita a razzo con una punizione di Vlahovic contro la Roma, dopo il secondo gol annullato a Locatelli, ha subìto il pareggio di Abraham di testa: l’assenza di Bonucci in difesa si è fatta sentire. Il sintetico Mourinho in diretta tv: “Abbiamo avuto c…” Finalmente uno che dice pane al pane… Non al massimo Matic. Il nuovo arrivato Belotti si sposerà bene con Abraham o starà a guardare ? La fragorosa caduta dell’Inter sul campo della Lazio significa che non ci sono “padroni” del campionato, ma anche che la squadra nerazzurra non è ancora registrata: Inzaghi ha ricevuto le prime critiche per le sue scelte. Si è fatto notare che Lukaku a Roma è stato “l’uomo in meno” e che l’assenza di Perisic si sente, eccome. Sarri sl settimo cielo: ha azzeccato le sostituzioni: Luis Alberto (proprio lui, lasciato fuori inizialmente) e Pedro hanno cambiato il risultato. Con tanti saluti alla difesa dell’Inter. Il Torino (quattro vittorie consecutive in trasferta) è passato a Cremona scalando la classifica. Dalle prime mosse di Juric (bene l’esordio di Schuurs) sembra che i granata possano andare lontano. La squadra grigiorossa non ha festeggiato al meglio il ritorno in serie A sul proprio terreno dopo 26 anni: è rimasta a zero punti con il Monza. Il Verona ha bloccato l’Atalanta giocando meglio nel primo tempo e nel finale. Con i cambi, Gasp, che ha un’ottima rosa, ha vinto nella ripresa ed è nel gruppo delle prime. Pinamonti ha pareggiato a La Spezia e il Sassuolo insegue le prime in buona e numerosa compagnia. L’Udinese ha vinto a Monza, dove se la sono presa con l’arbitro. I friulani hanno dimostrato maggiore esperienza, in ogni caso. La Salernitana ha sepolto di gol una Samp senza attacco (zero gol). Dia e Bonazzoli subito a segno. Vilhena e Botheim hanno arrotondato. Blucerchiati già nei guai. L’Empoli a Lecce non è riuscito a mantenere il vantaggio iniziale e i salentini hanno fatto un passo avanti. Nel turno infrasettimanale, interessanti Atalanta-Torino e Sassuolo-Milan. Non facilissimi gli impegni delle altre. Ma tutte le gare nascondono delle insidie.

