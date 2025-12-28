Napoli, si costituiscono gli autori dell’accoltellamento di un 18enne: 4 fermati

NAPOLI (ITALPRESS) – La Procura per i Minorenni di Napoli ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di 4 minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni eseguito dal Nucleo Operativo Napoli Centro.

I quattro fermati sarebbero gli autori della grave aggressione nella notte tra il 26 ed il 27 dicembre, nei confronti di un 18enne incensurato di San Lorenzo Vicaria che era stato colpito con due fendenti al ventre sinistro e al fianco sinistro. Il ragazzo, immediatamente soccorso dal personale del 118 era stato trasportato all’ospedale San Paolo, dove è stato operato d’urgenza, con l’asportazione della milza e dove si trova tuttora ricoverato in rianimazione.

Grazie al loro tempestivo intervento sul luogo dei fatti, i carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno avviato serrate indagini raccogliendo numerose testimonianze e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza (sia pubbliche che private). Proprio le analisi delle immagini estrapolate ha consentito di addivenire alla ricostruzione della dinamica e alla alla individuazione dei ciclomotori a bordo dei quali i cinque aggressori avevano raggiunto il posto, mettendo in atto la violenta aggressione ai danni del 18enne.

Nella serata di ieri, 5 minorenni si sono presentati presso la Caserma Pastrengo sede del Comando Provinciale di Napoli, dove sono stati lungamente interrogati dal sostituito della Procura per i Minorenni. All’esito degli interrogatori solo 4 sono stati sottoposti al provvedimento di fermo e portato al CPA dei Colli Aminei, in attesa dell’udienza di convalida.

(ITALPRESS).