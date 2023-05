Napoli, sequestrato opificio abusivo e 116milioni di articoli falsi

La Guardia di Finanza di Napoli ha individuato a San Giuseppe Vesuviano un opificio abusivo attrezzato per la produzione di capi di abbigliamento recanti la falsa dicitura “Made in Italy” e sottoposto a sequestro circa 116 milioni di articoli tra capi di abbigliamento, semilavorati e accessori, unitamente ad etichette, pronte per essere apposte sui capi.





trl/gtr