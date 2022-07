NAPOLI (ITALPRESS) – Una marea di automobili bianche ha invaso piazza del Plebiscito a Napoli e l’agitazione generale, partita già da alcune settimane, si trasforma in uno sciopero selvaggio: continua così la protesta dei tassisti partenopei contro la liberalizzazione del settore che porterebbe all’introduzione sul mercato di multinazionali come Uber. Oltre 300 le vetture parcheggiate nel luogo simbolo della città, nell’area pedonale compresa tra il Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Già nei giorni scorsi una delegazione di lavoratori aveva incontrato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per presentare le istanze della categoria. Oggi invece la mobilitazione improvvisa che non era stata annunciata dalle organizzazioni sindacali. Inevitabili le ripercussioni sulla mobilità cittadina a causa dello stop dei taxi. Lunghe le file di turisti e residenti in attesa alle fermate degli autobus di alcuni luoghi nevralgici come la Stazione Centrale di piazza Garibaldi. (ITALPRESS).

Photo credits: Xc9