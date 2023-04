NAPOLI (ITALPRESS) – E’ prevalso l’ordine pubblico. Il derby Napoli-Salernitana si giocherà domenica. A decidere è stato il Casms. Il Comitato di analisi della sicurezza sulle manifestazioni sportive ha dato priorità ai motivi di sicurezza facendo passare in secondo piano i palinsesti televisivi e il calendario di Serie A. “Non si poteva rischiare di dividere in due giorni la gestione dell’ordine pubblico – ha spiegato il prefetto di Napoli, Palomba, in conferenza stampa -. Per questo abbiamo insistito con l’Osservatorio del Viminale affinchè si potesse giocare in concomitanza o dopo Inter-Lazio. Ci saranno tantissime persone che vorranno festeggiare lo scudetto e sicuramente con lo stadio aperto sarà un pò meno problematico”. Il Napoli per potersi aggiudicare il titolo dovrà battere la Salernitana e sperare che la Lazio non batta l’Inter. A quel punto la matematica cucirà il tricolore sulle maglie di Di Lorenzo e compagni. “Festeggiamo solo al Maradona”, questa la richiesta del presidente Aurelio De Laurentiis collegato via Skype con il tavolo della conferenza in Prefettura. “Bisogna dimostrare a tutti che sappiamo festeggiare in maniera educata e senza eccedere”. “La città sarà pedonalizzata dalle ore 12 di domenica fino alle 4 del mattino”, ha avvisato il sindaco Manfredi. Che ha anche fatto sapere che i trasporti su ferro saranno utilizzabili fino a mezzanotte. L’invito è quello di andare allo stadio a piedi per evitare di rimanere imbottigliati nel traffico.

