Napoli, inaugurato nuovo centro giovanile dedicato a cinema e lingue europee

NAPOLI (ITALPRESS) – Il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessora alle Politiche Giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani, hanno inaugurato, questa mattina, un nuovo Centro Giovanile comunale situato al civico 38 di piazza Cavour, che è anche la nuova sede del Centro Europe Direct del Comune di Napoli.

Questo spazio innovativo, dedicato alla promozione dell’Unione Europea e alla formazione linguistica europea, rappresenta un’importante risorsa per la città. Il Centro sarà un punto di riferimento per i giovani napoletani e non solo, offrendo un ambiente dinamico e inclusivo, grazie ad aule studio e spazi aggregativi e ricreativi aperti tutto il giorno. Il progetto nasce con l’obiettivo di favorire l’integrazione culturale e di potenziare le competenze linguistiche e artistiche dei ragazzi, promuovendo l’interculturalità e la comprensione tra le diverse realtà europee.

Nella struttura, gestita in collaborazione con varie realtà associative napoletane di cui è capofila Ecole Cinema ETS, sarà possibile seguire laboratori sulle lingue europee, assistere a proiezioni di film internazionali e partecipare a molte altre attività culturali. “Abbiamo riaperto questo Centro Giovanile anche in cooperazione con la Commissione Europea – ha commentato il sindaco Manfredi –. Sarà un luogo importante dove si potranno sviluppare attività, attività formative e di cooperazione. Questo progetto fa parte della rivalorizzazione di piazza Cavour e di tutto questo territorio per garantire una crescita che parte dalla coesione sociale, dall’educazione e dall’attivismo dei nostri giovani”.

“Con questo Centro – ha spiegato l’assessora Marciani – vogliamo offrire ai giovani di Napoli uno spazio dove possano esprimersi liberamente, imparare e crescere attraverso la cultura e le lingue. In un mondo sempre più globalizzato, è fondamentale che i ragazzi abbiano l’opportunità di esplorare e conoscere altre culture, e crediamo che il cinema e le lingue siano strumenti potenti per questo scopo. Oggi siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione dei nostri giovani una risorsa in più per il loro futuro professionale e personale”.

Nel corso della mattinata è stata anche presentata la terza edizione di Next Generation NA, il premio assegnato a chi ha dimostrato che, per superare le sfide e costruire un futuro migliore per sé e per la propria città, è necessario pensare collettivamente e superare l’individualismo. I partecipanti sono giovani napoletani che, grazie alla loro attività professionale o creativa, hanno saputo ispirare la comunità offrendo esempi concreti di impegno e resilienza.

“Napoli – ha ricordato il sindaco Manfredi – è una delle città al livello europeo con il più alto tasso di creatività, ha tanti giovani talenti e una forte alla capacità di contaminazione tra arte e musica, ma anche innovazione e scienza. Next Generation NA è un po’ la fotografia di quella che è la Napoli che vogliamo e che vogliono i giovani di questa città”.

La terza edizione del premio, realizzata con il sostegno finanziario dell’Anci e con la direzione scientifica del Societing Lab, ha come tema centrale “Napoli 2500: La città che sogniamo”. Il premio sarà consegnato dall’assessora alle Politiche Giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani. A partire dal 13 marzo l’assessora premierà Irene Maiorino (attrice), Antonio Valentino e Vincenzo Castellone (fondatori di Annuccia Capri – 20 marzo), Angela Procida (atleta – 27 marzo), Marianna Diletto (travel e food creator – 3 aprile), Michele Lettera (doppiatore e content creator) – 10 aprile), Andrea Moccia (fondatore di Geopop – 17 aprile).

Next Generation NA sarà distribuito attraverso piattaforme di streaming, siti web, social media, radio e giornali e sarà presente anche presso luoghi di aggregazione e di passaggio (come le stazioni della metropolitana) per invitare i cittadini ad approfondire le storie e i temi trattati. Alla presentazione sono intervenuti anche alcuni dei premiati dell’edizione in corso e delle passate edizioni: Angela Procida (atleta), Vincenzo Castellone e Antonio Valentino (startupper Annuccia Capri), Marianna Diletto (travel e food creator), Mattia Barbarossa (startupper Sidereus Space Dynamics), Sabrina Efionayi (scrittrice), Miriam Landi (influencer), Michele Lettera (doppiatore e content creator), Carola Moccia La Niña (cantante e performer).

