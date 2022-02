NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri, nel corso di controlli, a Scampia, in meno di 24 ore hanno prima denunciato a piede libero un 28enne, che poco dopo è finito in manette. Poco prima della mezzanotte due equipaggi del nucleo radiomobile di Napoli, nel quartiere Scampia, in via Maiella, hanno fermato per un controllo un giovane del posto, lo conoscono è un “libero vigilato”. Il ragazzo si ferma, scende dall’auto ma improvvisamente scappa a piedi. I Carabinieri lo inseguono e un brigadiere cade durante la corsa procurandosi delle lesioni giudicate guaribili in 8 giorni. Per il militare “contusione ginocchio sinistro e mani con escoriazioni multiple”. I Carabinieri rintracciano il 28enne a casa e lo denunciano a piede libero per la violazione alla prescrizione della misura di sicurezza a cui è sottoposto e per guida senza patente.

Passano poche ore e sempre nel quartiere Scampia, i Carabinieri sono impegnati in un servizio anti-droga. Sono appostati e aspettano qualche movimento che possa “interessare”. Ad un certo punto notano un giovane che mentre passeggia si ferma e nasconde in un giardinetto pubblico qualcosa. I militari lo bloccano ed aprono il pacchetto appena occultato. Al suo interno 25 stecche di hashish e 30 bustine di marijuana. In caserma i militari constatano che l’indagato era lo stesso che i colleghi della radiomobile avevano denunciato poche ore prima. La droga, sequestrata, era già pronta alla vendita per un peso rispettivamente di 81 e 31 grammi. La somma ricorda a tutti il numero a cui chiamare in caso di bisogno. E così il 28enne è finito in carcere.

(ITALPRESS).

