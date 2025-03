NAPOLI (ITALPRESS) – Diecimila ragazzi provenienti da scuole di tutta la Campania si uniscono a piazza del Plebiscito e fanno partire un coro unanime per l’uguaglianza di genere. Si celebra così, con qualche ora di anticipo, la Giornata Internazionale della Donna a Napoli dove Regione Campania, con il suo assessorato alle Politiche sociali e con Scabec Spa, ha organizzato un flash mob studentesco per promuovere l’empowerment femminile in tutte le sue forme.

“Bella Così” il titolo dell’iniziativa che prende il suo nome da una canzone della cantautrice Federica Carta, interpretata con Chadia Rodriguez. Un testo per ricordare la bellezza dell’unicità e l’importanza dell’accettazione di sé. Proprio l’artista 26enne è salita sul palco per eseguire il suo brano mentre i ragazzi in piazza danzavano seguendo i passi di una coreografia di gruppo disegnata per loro da Linda Martinelli con Valeria Apicella e Laura Ottieri. Tutti i partecipanti hanno anche seguito un dress code simbolico: abiti neri con accessori o nastri gialli, colori che richiamano il contrasto tra il buio della disuguaglianza e la luce della consapevolezza. “Sono onorata che abbiano scelto come nome dell’evento quello della canzone in collaborazione con Chadia Rodriguez – racconta emozionata Federica Carta – ‘Bella così’ è un messaggio importante per tutte le donne di tutte le età. Ci tengo che tutti sappiano quanto valiamo e che non ce ne frega più nulla del giudizio delle persone”.

Sul palco di piazza del Plebiscito anche Ste, interprete casertana di origini nigeriane che porta avanti con la sua musica messaggi di autenticità e libertà, Anna Tatangelo e l’attrice Marisa Laurito, pure lei schierata con i giovani nella lotta alle discriminazioni di genere. “Il messaggio è di essere uniti alle donne, di andare in un’unica strada, mano nella mano. Basta guerre, basta lotte, basta violenze” sostiene Laurito. “Noi combattiamo tutto l’anno – prosegue l’artista – per cercare di far capire che bisogna amare le donne, accompagnarle in questo percorso di uguaglianza, ed è basilare far comprendere ai giovani che il rispetto e la gentilezza sono cose dovute”.

“La comunità scolastica c’è e si fa sentire, non ci aspettavamo una presenza così importante” sottolinea l’assessora regionale a Scuola e Politiche sociali, Lucia Fortini, che in prima persona con il suo staff ha curato i principali tratti della manifestazione. ”E’ stata un’idea – racconta – che ci è venuta il 25 di novembre, quando abbiamo fatto un flash mob per combattere la violenza di genere. Dall’ingresso del cortile di Palazzo Reale vidi piazza del plebiscito e mi sono detta ‘perché no?’. Il messaggio da lanciare oggi è che ciascuna e ciascuno, vale pure per i ragazzi, deve scegliere in indipendenza la propria strada”.

A parlare ai ragazzi, in un breve intervento, anche il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che cerca di toccare altre corde delicate come il tema della pace, il contrasto all’abuso di alcol e al consumo di droghe tra i minori, e l’importanza della prevenzione oncologica e delle malattie legate ai disturbi alimentari. “Stiamo lavorando per evitare che pure l’8 marzo diventi una liturgia assolutamente inutile – sostiene il governatore -. Per i diritti – prosegue De Luca – stiamo facendo passi indietro, soprattutto per i diritti delle donne, e dobbiamo riprendere con una maggiore spinta per tutelarli. Bisogna proseguire il lavoro molto a fondo, nelle famiglie innanzitutto, nelle scuole, nelle associazioni di volontariato, dobbiamo incentivare la pratica sportiva. Serve mettere in piedi un’iniziativa che riguardi tutta la società, altrimenti questo fenomeno – conclude il presidente della Campania – diventerà davvero drammaticamente pesante”.

