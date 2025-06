Napoli capitale dei misteri, dal 5 giugno il via al Festival del Giallo

NAPOLI (ITALPRESS) – Record in termini di numeri e presenze di scrittori per la quarta edizione del Festival del Giallo-Città di Napoli, kermesse diretta da Ciro Sabatino, presieduta da Maurizio de Giovanni e organizzata dall’Associazione Gialli.it. Alla manifestazione, presentata oggi nella sala Giunta del Comune, che si terrà dal 5 all’8 giugno nello storico e monumentale Palazzo Belvedere al Vomero (via Aniello Falcone 122), saranno presenti esattamente 100 penne italiane e non, senza contare il Collettivo degli Scrittori Campani di Crime e il gruppo dell’Antologia 365 che fa lievitare il numero dei partecipanti intorno a quota 130: è la prima volta che il Festival raggiunge una cifra così alta di autori ospiti.

Come elevato è il numero di eventi proposti. Ben 63 senza contare quelli collaterali, quali la simultanea di scacchi, i giochi della polizia scientifica, le tavolate di Giochi Uniti, gli Identikit della Scuola italiana di Comix, le passeggiate nella stanza virtuale del festival (allestita da weHub e visitabile attraverso i visori messi a disposizione da PharmaTech Academy) per conoscere le precedenti edizioni dell’iniziativa, le sue location e gli ospiti. All’evento parteciperanno anche musicisti della Giallo-Noir jazz band e il Coro di Iocisto, la libreria ufficiale del Festival. Tutti insieme, anche in collaborazione con l’Istituto di cultura spagnola Cervantes per provare a trasformare Napoli nella capitale del giallo italiano.

Tra gli appuntamenti da segnalare, l’apertura il primo giorno con il cast al completo della serie tv Netflix ‘Uonderbois’ assieme alla creatrice Barbara Petronio. Sempre il 5 ci sarà spazio per la spagnola Susana Martin Gijon mentre in serata due cantastorie napoletani da non perdere: Michelangelo Iossa e Andrea Raguzzino che racconteranno curiose vicende di mafia, spionaggio e una Napoli sorprendente. Il giorno due è quello degli eventi collaterali, a cominciare dalla sezione dedicata a Sherlock Holmes, però c’è grande attesa per l’appuntamento con il 92enne Loriano Macchiavelli, considerato il padre del giallo italiano. Da non perdere nella terza giornata i workshop di detection e di editoria, mentre i riflettori saranno puntati su Piergiorgio Pulixi, Francois Morlupi e il grande Javier Castillo, direttamente dalla Spagna. Poi, Luca Crovi, Luca Briasco, storico traduttore del re del brivido, Stephen King, Carlo Lucarelli e Marcello Simoni. Il gran finale, domenica 8, con Maurizio de Giovanni, il quale chiuderà le danze dopo gli interventi dei sessanta scrittori che insieme hanno creato il primo Collettivo Scrittori Campani di Crime.

“Il quattro a Napoli è diventato un numero portafortuna e noi presentiamo questa quarta edizione con cui sigliamo il primato del Festival del Giallo in Italia: siamo il festival con il maggior numero di ospiti e di eventi – spiega l‘organizzatore Ciro Sabatino -. Saranno anche – continua – quattro giorni di servizio utile in cui ci sarà spazio per autori emergenti ed esordienti a cui daremo la possibilità di incontrare il meglio dell’editoria italiana. Portiamo a Napoli le maggiori agenzie letterarie che ci sono, gli editor e i direttori di collana e si potrà parlare con queste persone. Faremo – annuncia Sabatino – addirittura uno speed date in cui chi vorrà potrà fare domande sulla propria storia a cui risponderanno 20 professionisti: roba che da un’altra parte costerebbe una cifra blu”.

“Napoli capitale del giallo? Un po’ lo è sempre stata perché la città ispira con i suoi vicoli e le sue vicende umane le storie crime – afferma invece l’assessore comunale al Turismo, Teresa Armato -. Siamo contenti e sicuri nel sostenere un festival che rappresenta un pezzo di letteratura e cultura molto importante, ma che ha anche la tendenza di collocare i suoi eventi in zone non troppo affollate dai flussi dei visitatori, come per esempio quest’anno il Vomero. Un appuntamento – chiosa Armato – che si inserisce pienamente nel panorama culturale e di sviluppo turistico della nostra città”.

