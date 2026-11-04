Napoli, blitz in un campo nomadi di Secondigliano: 3 denunce e 52 auto sequestrate

NAPOLI (ITALPRESS) – I carabinieri della compagnia Stella e del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno effettuato un blitz nel campo nomadi di Secondigliano, sulla circonvallazione esterna. Durante le operazioni sono state denunciate tre persone.

Un 17enne per fuga pericolosa, dopo che era appena rincasato. Una donna di 47 anni, denunciata per ricettazione, perché proprietaria di un veicolo cessato dalla circolazione nel 2023 per intestazione fittizia. E infine un 24enne, denunciato per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, durante il controllo di una Peugeot Expert, senza copertura assicurativa, ha ostacolato ripetutamente le operazioni dei militari.

I carabinieri hanno identificato 38 persone, di cui 27 già note alle forze dell’ordine. Controllati 52 veicoli, di questi 19 erano con targa straniera. Tutti i veicoli sono stati sequestrati.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).