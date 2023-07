NAPOLI (ITALPRESS) – Un bambino di 18 mesi è ricoverato in condizioni gravi all’ospedale Santobono di Napoli, dopo essere stato colpito da un proiettile all’addome. L’episodio è accaduto a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione il colpo che ha ferito il bambino sarebbe partito accidentalmente da una pistola detenuta dal nonno nell’abitazione di famiglia. Il piccolo ora è ricoverato in terapia intensiva. La sua prognosi è riservata. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.

