Napoli, alle Gallerie d’Italia e al Duomo il progetto artistico di JR

NAPOLI (ITALPRESS) - Un'unione tra fotografia, arte pubblica e impegno sociale. È "Chi sei, Napoli?" ottavo capitolo delle della serie "Chronicles", progetto dell’artista francese JR , tra i più importanti rappresentanti della scena artistica contemporanea. L’opera site-specific, la prima di questo tipo in Italia, è stata presentata alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo e successivamente in Via Duomo, di fronte alla facciata della Cattedrale di Napoli, trasformata in un mosaico di 606 volti locali, incarnando lo spirito comunitario, la resilienza, l’energia e l’anima polimorfa della città. f08/fsc/gtr