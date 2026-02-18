Home Video News Pillole Naki Gutmann “Le emozioni con il Team Event mi hanno dato la...
Naki Gutmann “Le emozioni con il Team Event mi hanno dato la carica”
MILANO (ITALPRESS) - "Mi sento bene, sicuramente il team event è stato pieno d'emozioni, c'era un po' di tensione perché ognuno voleva dare il massimo. Ero un po' delusa dal corto di ieri, mi sentivo bene come nel team event, ma è successo così, ho resettato subito, la testa ora è sul programma lungo". Lo ha dichiarato la pattinatrice Lara Naki Gutmann, medaglia di bronzo nella gara a squadre del pattinaggio di figura, festeggiata a Casa Italia alla Triennale a Milano. "Tutte queste emozioni vissute insieme al team event mi danno carica ed emozione per proseguire e finire queste Olimpiadi dando il massimo e tutto quello che posso". pia/gm/azn