MILANO (ITALPRESS) – “Dobbiamo abituarci a vincere per poterci abituare alle qualificazioni mondiali. Vorremmo vincere la Nations League: dobbiamo affrontare un avversario molto forte, ma dobbiamo battere l’Italia, questo è il nostro compito”. Lo ha dichiarato il ct della nazionale tedesca Julian Nagelsmann durante la conferenza stampa alla vigilia dell’andata dei quarti di Nations League contro l’Italia al Meazza. “Bisogna vedere come evolverà la partita – ha aggiunto il ct – Non vogliamo fare troppa tattica, vogliamo vincer entrambe le gare. Ho letto e sentito che Retegui non ci sarà, questo potrebbe cambiare la partita. Ma il nostro approccio sarà lo stesso, l’importante è che i giocatori sappiano cosa fare”. Secondo Nagelsmann “entrambe le squadre attaccheranno, entrambe difenderanno, sappiamo che sarà necessario avere tutti a disposizione”. “Non direi che il calcio tedesco è più moderno rispetto a quello italiano, sono i club che devono fare il primo passo in avanti per dare la possibilità ai giovani allenatori di allenare, non è una questione di età, la cosa più importante è avere una bella idea di calcio – dice poi il giovane ct tedesco – Luciano Spalletti ha un’idea molto brillante, indipendentemente dalla sua età”.

LE PAROLE DI SPALLETTI

Insieme al ct tedesco, in conferenza stampa presente anche il difensore centrale Antonio Rudiger: “Spalletti è stato molto importante nella mia carriera, ha tratto il meglio da me, pensavo di essere un bravo difensore, ma mi ha insegnato molto. Sono molto contento di poterlo rivedere. Ma io sono qui per vincere per il mio paese, sarà una gran bella partita, l’Italia sarà un avversario complicato da affrontare”. E ancora: “C’è una grande rivalità, sarà una grande partita, sono due squadre molto importanti, giocare a San Siro è incredibile, non vedo l’ora di giocare”, ha aggiunto l’ex Roma, che ha avuto Spalletti come allenatore proprio ai tempi dell’avventura giallorossa.

