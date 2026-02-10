Nadalini “Vista fiducia negli occhi dei compagni, mi hanno dato forza”

MILANO (ITALPRESS) - "Ho visto molta fiducia negli occhi dei miei compagni, mi hanno dato una forza allucinante. Rapporto con Arianna? Sicuramente è quella che ha più esperienza, non so se ci vede come i suoi figli o discepoli, sicuramente la sua esperienza ci ha aiutato, ma si sa, si vince di squadra, ognuno ci ha messo il suo per essere qui oggi". Lo ha dichiarato Thomas Nadalini, medaglia d'oro nella staffetta mista di short track, intervenuta a Casa Italia, a Milano. pia/gm/gtr