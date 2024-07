PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo l’esordio positivo in doppio, al fianco di Carlos Alcaraz, Rafa Nadal ha vinto anche al debutto nel singolare maschile dei Giochi di Parigi2024. Lo spagnolo, sui campi in terra del Roland Garros, ha battuto per 6-1 4-6 6-4 l’ungherese Marton Fucsovic. Al secondo turno quindi ci sarà l’atteso big match fra Nadal e Novak Djokovic.

In chiave azzurra da segnalare le belle vittorie di Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori. Il toscano ha fatto gli straordinari e, dopo aver perso ieri sera, al tie break del terzo set, la finale di Umago, ha vinto oggi il match di debutto nel torneo olimpico, battendo il francese Gael Monfils per 6-1 6-4. Al secondo turno l’azzurro, 17 del mondo e undicesima forza del seeding, sfiderà l’argentino Mariano Navone. Il piemontese, in gara come “ripescato”, al posto del grande assente Jannik Sinner, ha sconfitto lo spagnolo Pedro Martinez con lo score di 6-4 4-6 6-4. Ora l’azzurro sfiderà il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 6 del tabellone.

Eliminato infine Luciano Darderi, superato per 6-3 6-4 dallo statunitense Tommy Paul, nono favorito del seeding.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]