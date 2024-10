ROMA (ITALPRESS) – “Mi ritiro dal tennis professionistico”. A 38

anni Rafael Nadal annuncia la fine della sua carriera in un lungo video postato sui suoi canali social. “Gli ultimi anni, in

particolare gli ultimi due, sono stati difficili. Non riuscivo a

giocare senza limitazioni”, ha spiegato lo spagnolo. “E’ una decisione difficile, che mi ha preso tempo ma in questa vita tutto ha un inizio e una fine. Penso che questo sia il momento giusto per mettere fine a una carriera lunga e piana di successi, più di quanti potessi immaginare. Il mio ultimo torneo sarà la finale di Coppa Davis nella quale rappresenterò il mio Paese. La chiusura di un cerchio, anche ripensando a quella finale di Siviglia del 2004, uno dei miei primi successi come giocatore professionista”.

(ITALPRESS).

