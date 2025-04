Myanmar, UNHCR fornisce aiuti d’emergenza a sopravvissuti al terremoto

GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Mentre le scosse di assestamento continuano a colpire il Myanmar centrale dopo il terremoto del 28 marzo, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha inviato da Yangon forniture di emergenza a circa 25.000 sopravvissuti nelle aree di Mandalay e Nay Pyi Taw. "Stiamo mobilitando altri beni di prima necessità dalle nostre scorte esistenti in Myanmar, e ci auguriamo che questi teli di plastica, stuoie per dormire, coperte, set da cucina e zanzariere possano dare un po' di sollievo in questi momenti drammatici", ha detto oggi il portavoce dell'Unhcr, Babar Baloch, durante un briefing con la stampa al Palazzo delle Nazioni di Ginevra. mca1/lcr (Fonte video: UNHCR)