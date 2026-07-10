La Sicilia guarda al futuro, energia e ricerca al centro della transizione

TRAPANI (ITALPRESS) - La transizione ecologica può rappresentare una straordinaria occasione di sviluppo per la Sicilia, ma solo se sarà capace di tenere insieme tutela del paesaggio, innovazione, ricerca scientifica, imprese e coinvolgimento delle comunità locali. È il messaggio emerso dal convegno che si è svolto a Trapani, promosso da Fondazione UniVerde, dal Cnr e Stazione Zoologica Anton Dohrn-Sicilia. f46/mgg/gsl