Musumeci “Stati Generali a Lipari preziosa occasione per isole minori”

LIPARI (ITALPRESS) - "Gli Stati Generali per le isole minori sono una preziosa occasione per un'analisi, un confronto e una proposta". Lo ha detto il ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci, in occasione dell'apertura degli Stati Generali delle Isole Minori Marine a Lipari. "Abbiamo voluto mettere assieme ministri, vicepresidente della Commissione Europea, rappresentanti delle amministrazioni locali, operatori economici, il mondo dell'accademia, il mondo della comunità scientifica - aggiunge - per tirare fuori proposte essenziali che dovranno consentire al legislatore di trasformare le idee in azioni". xa9/mgg/gsl