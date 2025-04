Musumeci “Mai pensato di ostacolare celebrazioni 25 aprile, solo un richiamo alla sobrietà”

ROMA (ITALPRESS) – “Ma davvero ci sono polemiche per la proclamazione del lutto nazionale di cinque giorni? Si fa rumore inutile su tutto… Ma a chi mai è venuto in mente di oscurare nulla?”. Così il ministro della Protezione Civile e delle Politiche per il mare, Nello Musumeci, in un’intervista al Corriere della Sera, in merito alle polemiche sulle sue dichiarazioni di ieri sulle celebrazioni del 25 aprile.

“Sia la premier che i ministri all’unanimità, che io stesso, non abbiamo mai pensato né di vietare né di ostacolare alcunché, figuriamoci una celebrazione così importante come l’anniversario della fine della guerra civile e del ripristino della democrazia! Richiamiamo solamente la sobrietà da osservare in tutte le manifestazioni esterne, fino al giorno del funerale del Pontefice – spiega -. Nulla si impone, ovviamente. Ognuno la sobrietà la interpreta e vive in base alle proprie sensibilità, con la serenità dei credenti e con la buona educazione dei non credenti”. “Polemizzare su questo mi sembra davvero fuori luogo. L’ auspicio della sobrietà è riferito a tutte le iniziative pubbliche nelle giornate di lutto, non solo a quelle del 25 aprile”, sottolinea il ministro.

