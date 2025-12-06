ROMA (ITALPRESS) – “Se davvero la sinistra decide di sollevare il coperchio degli abusi edilizi deve avere il coraggio di sentire fino in fondo un fetore che non appartiene alla destra”. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, che aggiunge: “Credo di essere assolutamente coerente con quello che ho sempre detto. Non credo si possa parlare di condono. E’ una sanatoria di piccoli abusi nei limiti del quadro previsto dalla legge”. “Su nostra richiesta specifica – spiega – il testo precisa che nelle zone sismiche deve rimanere la necessità che l’intervento risulti conforme a norme tecniche esistenti per le costruzioni in zone sismiche, al momento in cui è stata costruita e al momento della sanatoria”. Alla domanda se sbaglia chi lamenta che la doppia conformità non è richiesta, risponde: “Nelle zone sismiche resta e non fa venir meno il rispetto delle regole del territorio. Dal punto di vista della sicurezza non consente scorciatoie”. E fuori? “Non è di mia competenza. Abbiamo lavorato in nove ministri alla riforma edilizia, ciascuno per la propria specificità e sensibilità. Così da superare un dibattito barboso e strumentale che ha impedito finora di avere una norma agile e snella. Una cosa è costruire una villa in riva al mare, altra è sanare lievi difformità”. “Chi fa demagogia – dice Musumeci – dovrebbe sorvolare l’Italia, vedrebbe che sotto il centrosinistra è stata selvaggiamente aggredita da abusi. A fare la morale ci vuole faccia tosta”. “Sotto la mia presidenza – ricorda – la Regione Sicilia varò la legge che istituiva un fondo per i Comuni che dovevano demolire abusi edilizi. Non abbiamo nè scheletri, nè armadi”. Ed alla domanda se il ddl va bene così, risponde: “La valutazione complessiva non è di mia competenza. Il contributo per evitare che si potessero aggirare norme antisismiche lo abbiamo dato”. Sul dissesto idrogeologico “è responsabilità di vari ministeri. La nostra preoccupazione è stata proteggere la sicurezza e abbiamo confermato la linea: non si può costruire in zone a rischio”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

