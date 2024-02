Musumeci “Citroen C3 si rinnova enormemente, ora anche elettrica”

MILANO (ITALPRESS) - "C3 si rinnova enormemente, mantenendo però la sua identità. Viene aumentato il comfort e per la prima volta in un segmento B troviamo gli ammortizzatori con smorzamenti idraulici progressivi normalmente proposti dai segmenti medi in su. Una versione elettrica perfetta per la città, e soprattutto con un prezzo accessibile. Il listino parte da 23.900 euro: l'offerta di lancio è da 49 euro al mese, zero anticipo con gli incentivi e un tasso agevolato" ha spiegato il direttore marketing di Citroen, Alessandro Musumeci.