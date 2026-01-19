Musumeci “Bene le ispezioni nelle discoteche, ora prevenzione nelle scuole”

ROMA (ITALPRESS) – “Voglio esprimere sincero apprezzamento alla decisione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di disporre ispezioni e verifiche della polizia su tutto il territorio nazionale nei locali pubblici di intrattenimento. La tragedia svizzera, che è anche italiana, ha insegnato che i controlli periodici costituiscono una preziosa misura di prevenzione e di deterrenza. Adesso mi aspetto che anche i dirigenti scolastici sappiano programmare un certo numero di ore da dedicare alla cultura del rischio per i nostri ragazzi. Conosco la determinazione del ministro Giuseppe Valditara su questo tema: i protocolli che abbiamo sottoscritto assieme costituiscono anche un impegno a vigilare affinché ogni dirigente pubblico faccia il proprio dovere”. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

