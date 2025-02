Musica e solidarietà, Dragotto “Io e Gigi D’Alessio saremo una bomba”

PALERMO (ITALPRESS) - "L'evento Sicily for life-GIGI & Friends è una straordinaria, e corale, canzone d'amore per i bambini che hanno problemi di malattie rare, un invito a donare, lì dove ancora mancano, cure e speranza ai meno fortunati ed alle loro famiglie non più costrette a vivere il triste fenomeno della mobilità sanitaria alla ricerca di strutture idonee a terapie e competenze specialistiche". Così Tommaso Dragotto, presidente dell'omonima Fondazione, a Palermo, a margine della presentazione del concerto "Sicily for Life - Gigi & Friends". L'appuntamento con Gigi D'Alessio è il 20 giugno nel capoluogo siciliano, per una indimenticabile serata di musica allo stadio Barbera e una importante iniziativa di solidarietà. Un live che si annuncia imperdibile e che vede impegnati in prima linea Gigi e la Fondazione Tommaso Dragotto. Un grande concerto il cui ricavato, al netto delle spese di produzione, sarà destinato alla costruzione di un poliambulatorio a Palermo dedicato alle malattie rare per i bambini del Sud Italia. "E' un evento unico, a Palermo - sottolinea Tommaso Dragotto -. Io e Gigi saremo una bomba. Con questo progetto la Fondazione Tommaso Dragotto si impegna ad agire sul territorio con un intervento strutturale destinato a restare nel tempo. Vi invito ad unirvi a noi, a partecipare in tanti ed a donare con il cuore". xd6/vbo/gtr