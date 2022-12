ROMA (ITALPRESS) – “Lo-Fi” è il nuovo singolo di Dolcenera, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. La nuova canzone della cantautrice ha anticipato la pubblicazione dell’undicesimo album, dal titolo “Anima Mundi”.

“Lo-Fi” è una canzone modern synth funk che denuncia, dal punto di vista femminile, lo smarrimento culturale e la caduta del senso di civiltà e di rispetto che si sta insinuando così potente-mente nella società, e la cantautrice ha paura di esserne coinvolta inconsapevolmente. Il testo ruota intorno al gioco di parole tra lo-fi – bassa fedeltà musicale – e lo fai, e parla della rivincita dell’asino Collodiano, metafora di un fenomeno naturale ed economico, dell’asino che dall’estinzione è diventato onnipresente.

“Anima Mundi” contiene 5 brani inediti e 7 singoli pubblicati tra il 2018 e il 2022, tra cui i successi “Amaremare”, canzone bandiera di Greenpeace, “Nuovo Giorno Nuova luce”, adattamento in italiano di “Feelin’ Good” di Nina Simone e sigla della fiction, record di ascolti tv di Rai1 “Lea – Un nuovo giorno”, “Calliope (pace alla luce del sole)” inno alla pace condiviso con Amnesty International, “Wannabe” con il featuring del rapper Laìoung.

L’Anima Mundi, l’innata e profonda connessione tra gli esseri viventi, è rappresentata nell’album da un sound in cui le percussioni e gli strumenti etnici tipici di Paesi del sud del mondo come Africa, Brasile e Cuba, convivono con i synth e gli elementi di elettronica del mondo occidentale.

I temi trattati e le storie raccontate nelle canzoni da Dolcenera sono un riferimento all’anima universale del mondo: il rispetto della multirazzialità che porta necessariamente all’evoluzione (“Mediterraneo” e “Mondo take away”), la voglia di pace e libertà espressiva (“Calliope” e “Nuovo giorno Nuova Luce”), il rispetto dell’ambiente (“Amaremare”), la gratitudine nei confronti dell’esistenza e della vita (“Un altro giorno sulla terra” e “Piena di vita” con il campionamento della voce di Gabriella Ferri nella canzone “Sempre”).

«L’album “Anima Mundi” è il risultato di anni di esperienze di vita, un diario “aperto” di 5 anni, di emozioni vissute attraverso viaggi e incontri rimasti radicati nell’anima, e la sua pubblicazione rappresenta per me un punto di rottura con il passato per la forte necessità di un nuovo inizio, la ricerca di un nuovo equilibrio spirituale e artistico attraverso l’esplorazione di me stessa e della realtà che mi circonda», scrive Manu Dolcenera, che nel 2023 festeggerà i suoi 20 anni di carriera artistica, con uno spettacolo “one woman show”, piano e voce, in più di 50 teatri italiani.

Dolcenera è impegnata anche nella realizzazione del podcast “Una canzone, una storia – Psicografia di un’artista femminile”: un’analisi psico-filosofica di artiste femminili che hanno segnato la storia della musica, attraverso lo studio delle loro canzoni più rappresentative e delle vicende mai casuali della loro vita, con brani eseguiti al pianoforte e l’interpretazione finale della canzone titolo dell’episodio.

– foto ufficio stampa Dolcenera –

(ITALPRESS).