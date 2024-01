MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Dopo Sinner e Arnaldi anche Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli approdano al secondo turno degli Australian Open maschili. Il carrarino, testa di serie numero 25, supera il francese Benjamin Bonzi per 7-6(3) 7-6(4) 4-6 6-2 dopo 3 ore e 34 minuti. Il romano, uscito dalle qualificazioni, sorprende invece il cileno Nicolas Jarry, numero 18 del seeding: 6-4 3-6 6-3 2-6 7-5 il punteggio di un incontro durato 4 ore.

Fra le donne, al quinto tentativo nel main draw, Jasmine Paolini passa per la prima volta un turno all’Australian Open. La numero 31 del mondo e numero 1 d’Italia ha sconfitto 6-3 6-4 Diana Shnaider, numero 92 Wta, che non aveva mai incontrato in carriera. Sara Errani esce invece di scena battuta all’esordio 6-4 6-3 dall’australiana Storm Hunter, prima numero 1 di doppio capace di qualificarsi per uno Slam in singolare dal 2006.

