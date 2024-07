UMAGO (CROAZIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti è approdato alle semifinali del “Plava Laguna Croatia Open”, l’Atp 250 in corso sulla terra battuta di Umago, in Croazia, con montepremi totale pari a 579.320 euro. Il tennista toscano, numero 17 del mondo e seconda forza del seeding, ha battuto ai quarti di finale il serbo Dusan Lajovic in rimonta. L’azzurro si è imposto col punteggio di 5-7 6-3 6-0. Oggi, in semifinale, affronterà il 18enne ceco Jakub Mensik, numero 81 del ranking Atp, vincitore al secondo turno contro Luciano Darderi.

Nell’altra semifinale invece si sfideranno il russo Andrey Rublev e l’argentino Francisco Cerundolo, che ai quarti ha superato Lorenzo Sonego al tie break del terzo set.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

