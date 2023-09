MONZA (ITALPRESS) – Per chi ama tuffarsi nelle antiche atmosfere salottiere tra la fine del Settecento e tutto l’Ottocento, la Reggia di Monza sabato 23 e domenica 24 settembre (dalle 10.30 alle 18.30 – ultimo ingresso ore 17.30) propone una visita guidata alla sala del ‘Caffè’, ora più conosciuta come Sala degli Uccelli, per le decorazioni in stile orientale dei suoi arredi. E’ l’unico ambiente della Villa di cui si sono conservati tutti gli apparati mobili originali facenti parte della collezione di dotazione della Corona. Gli arredi costituiscono un insieme formato da 4 divanetti, 4 poltrone e 5 sedie, tecnicamente e stilisticamente omogeneo sia per la fattura delle parti lignee che per la confezione dei rivestimenti tessili. Il Consorzio Villa Reale Parco di Monza, ha avviato nel 2021 il restauro del mobilio della Sala degli Uccelli, realizzato dal Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”. L’ambiente ospitava dieci riquadri dipinti “alla chinese”. Opera di Carlo Antonio Ranieri i policromi dipinti naturalistici su taffettà. La visita, inserita nella rassegna Ville Aperte in Brianza, fa parte di un nuovo inedito percorso di visita dedicato alle numerose campagne di restauro che hanno interessato gli apparati decorativi e artistici delle Sale di Rappresentanza, gli Appartamenti Reali e Appartamenti privati al Secondo Piano Nobile.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Reggia di Monza