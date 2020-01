MUSEI, IL 5 GENNAIO TORNANO LE DOMENICHE GRATUITE

ROMA (ITALPRESS) – Il 2020 si apre all’insegna dell’arte con un lungo fine settimana inaugurato dalla #domenicalmuseo il 5 gennaio con l’ingresso gratuito in tutti i musei e i parchi archeologici statali e dei tanti comuni che aderiscono all’iniziativa. L’elenco degli istituti coinvolti è visibile su www.beniculturali.it/domenicalmuseo.

Lunedì 6 gennaio prevista l’apertura straordinaria dei luoghi della cultura statali in occasione dell’Epifania, con consueti orari e tariffe.

Per la prima domenica gratuita del nuovo anno, la campagna digitale del MiBACT sarà dedicata alla seconda edizione di Fumetti nei Musei, in mostra gratuitamente per il periodo delle festività all’Istituto della Grafica di Roma, mentre una calza speciale, scelta tra le opere conservate nel museo della pubblicità Salce di Treviso, segnerà sui social l’apertura straordinaria dei musei nel giorno della befana.

(ITALPRESS).