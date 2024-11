VENEZIA (ITALPRESS) – Torna il Natale sotto il segno della cultura, con musei e mostre aperte, a Venezia e Mestre, anche il 25 dicembre, 26 dicembre e il 1°gennaio, con orari prolungati venerdì e sabato nell’area Marciana.

Un’occasione per vivere i luoghi dell’arte, della storia, per festeggiare insieme, per scoprire e riscoprire il ricco patrimonio culturale della città, le collezioni e le mostre temporanee ogni giorno e negli orari serali.

“Durante le Feste daremo nuovamente la possibilità di visitare i nostri musei, un patrimonio unico al mondo, aprendoli il più possibile: anche a Natale, a Capodanno, alcune giornate di chiusura settimanale, prolungando l’orario di visita nei weekend – spiegano il sindaco Luigi Brugnaro e la presidente di Fondazione Musei Civici di Venezia Mariacristina Gribaudi – per dare a tutti l’occasione di vivere la cultura e l’arte della città più bella del mondo”.

Aperture serali: dal 20 dicembre e fino al 6 gennaio, ogni venerdì e sabato Palazzo Ducale e Museo Correr saranno aperti fino alle ore 21 (ultimo ingresso ore 20).

Aperture straordinarie: aperto tutti i giorni il Museo del Vetro a Murano con la mostra dedicata a “La donazione Carlo e Giovanni Moretti 1958-2013”, in programma dal 6 dicembre 2024 al 30 giugno 2025.

Lunedì 23, 30 dicembre e 6 gennaio saranno visitabili le mostre “Matisse e la luce del Mediterraneo” al Centro Culturale Candiani di Mestre (fino al 4 marzo 2025) “Roberto Matta 1911 – 2002 (23 marzo 2025)”e “Scultura lingua morta di Giorgio Andreotta Calò” (fino al 4 marzo 2025) al secondo piano di Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale d’Arte Moderna, la prima parte del progetto di valorizzazione su la “Donazione Elda Cecchele” al Museo di Palazzo Mocenigo (fino al 2 marzo 2025) e “Fragile Stories”, con opere di Mandy Bonnell e Déirdre Kelly al Museo del Merletto a Burano, oltre al Museo di Storia Naturale “Giancarlo Ligabue” che il giorno 1° gennaio aprirà alle ore 10.

Aperti eccezionalmente di martedì, il 24 e 31 dicembre Ca’ Rezzonico – Museo del Settecento veneziano con la preziosa mostra dedicata a “Una passione discreta – La Collezione Paolo Galli” (fino al 20 gennaio) e il progetto “Loris Cecchini Leaps, gaps and overlapping diagrams” (fino al 31 marzo), insieme al Museo Fortuny con “Selva” di Eva Jospin, prorogata fino al 13 gennaio.

Il museo di Casa Goldoni, invece, rispetterà il giorno di chiusura settimanale il giorno 25 dicembre e 1°gennaio. In programma domenica 15 dicembre l’ultimo appuntamento dell’anno di Musei in Festa, con ingresso gratuito nei Musei Civici di Venezia per i residenti dei 44 Comuni della Città metropolitana e di Mogliano Veneto.

Sul sito Fondazione MUVE (https://www.visitmuve.it/it/aperture-muve/) tutti i dettagli delle aperture straordinarie e la lista dei comuni aderenti a Musei in Festa.

– Foto: ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).