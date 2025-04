Mulino Bianco, menzione speciale al “Premio Film Impresa” per un corto sulla sostenibilità

ROMA (ITALPRESS) – Il disciplinare “La Carta del Mulino”, proposto da Mulino Bianco ai coltivatori italiani ed europei di grano tenero è al centro del documentario “Insieme è possibile”, prodotto da EIIS e Storymakers con la regia di Alessandro Lucente e la direzione scientifica di Carlo Alberto Pratesi.

“In tema di sostenibilità ci sono storie che meritano di essere raccontate. Non solo con i dati e i risultati ottenuti, ma anche attraverso le immagini e le parole di chi le ha realizzate – spiega Barilla in una nota -. Quella della Carta del Mulino è una di queste. È una storia che nasce in seno a Mulino Bianco, un brand che, sin dagli anni settanta, anticipa i trend del mercato e che oggi racconta con orgoglio, attraverso un emozionante documentario, il suo impegno decennale per la riduzione dell’impatto ambientale. Un impegno che ha trovato la sua sintesi in un disciplinare, la Carta del Mulino, proposto ai coltivatori italiani ed europei di grano tenero”.

Il cortometraggio racconta una storia di ricerca scientifica, collaborazioni con università, partnership con associazioni come il WWF, accordi con mulini e agricoltori. “È la dimostrazione concreta di come un’azienda come Barilla possa tutelare la biodiversità in agricoltura, coniugando le esigenze di tutti gli attori della filiera, dal campo alla tavola – prosegue la nota -. Una sfida complessa che è stata vinta: oggi, oltre 2.000 coltivatori hanno adottato la Carta del Mulino, seguendo 10 regole che favoriscono la salute dei suoli, la riduzione delle emissioni e la protezione della biodiversità. Tra queste, una delle più importanti richiede che almeno il 3% dei campi sia destinato ai fiori di campo, promuovendo lo sviluppo degli insetti impollinatori”.

Il documentario “Insieme è possibile” ha ricevuto una Menzione Speciale al Premio Film Impresa 2025, l’iniziativa promossa da Unindustria e Confindustria per valorizzare l’incontro tra cinema e mondo produttivo. La giuria ha così motivato il riconoscimento: “Perché racconta una storia straordinaria con chiarezza e lucidità; un grande successo commerciale può trasformarsi in un aiuto sorprendente per l’ambiente”.

“Il documentario, della durata di 16 minuti, celebra l’impegno di Mulino Bianco verso un’agricoltura sostenibile, mostrando come scelte consapevoli possano generare un impatto positivo sull’ambiente e sulla società – prosegue la nota -. Attraverso le testimonianze di agricoltori, esperti e partner, il documentario mette in luce come la Carta del Mulino non solo favorisca la biodiversità e la riduzione delle sostanze chimiche, ma consenta anche alle aziende agricole di valorizzare al meglio il proprio prodotto. Con questa Menzione Speciale, “Insieme è possibile” si afferma come un esempio di storytelling capace di ispirare e sensibilizzare sul tema della sostenibilità, dimostrando il valore di un approccio responsabile e innovativo”.

Il documentario ‘Insieme è possibile’ è disponibile per la visione sulla piattaforma ufficiale del Premio Film Impresa 2025 al link pfi2025.filmimpresa.it/film/insieme-e-possibile.

Questi i risultati 2024 de La Carta del Mulino: 265.000 tonnellate di grano tenero, 48.000 ettari coltivati secondo le regole Carta del Mulino, 2.000 ettari di aree Fiori del Mulino (superficie pari a 2.800 campi di calcio), 2.110 aziende agricole. In collaborazione con WWF e partner tecnici, Barilla organizza sessioni di formazione per centri di stoccaggio, mulini ed aziende agricole. L’intera filiera è monitorata e verificata da Enti Terzi di Controllo. Barilla fornisce anche una piattaforma digitale “Barilla Farming” utile per tracciare il grano, collegare gli attori della filiera e guidare gli agricoltori in scelte sempre più consapevoli e rispettose per l’ambiente con Sistemi di Supporto alle Decisioni (DSS).

