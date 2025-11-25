Mulè “Risarcito l’onore e la memoria agli internati militari italiani”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi la giustizia del tempo ha risarcito l'onore e la memoria di circa 650.000 militari italiani che, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, furono deportati nei campi nazisti per aver rifiutato di arruolarsi nell'esercito tedesco. È una pagina di storia - quella degli internati militari italiani - per troppo tempo dimenticata, insieme al tributo che questi eroici uomini meritano per una resistenza non armata". Così Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, in visita al campo di lavoro di Schöneweide, nei pressi di Berlino. ads/mca1 (Fonte video: Giorgio Mulè)