Mps raggiunge l’86,3% del capitale sociale di Mediobanca

MILANO (ITALPRESS) – Banca Monte dei Paschi di Siena conclude il periodo di riapertura dei termini raggiungendo l’86,3% del capitale sociale di Mediobanca. Non si sono verificati i presupposti per il delisting ‘obbligatorio’, che richiede la soglia del 90%, e pertanto le azioni di Mediobanca rimangono negoziate in Borsa. E’ quanto si legge in una nota della Banca Monte dei Paschi di Siena, che segnala come nel periodo di riapertura concluso oggi sia stato portato in adesione il 24% del capitale sociale e al 23,6% delle azioni oggetto dell’Opas. La Banca sarà titolare di complessive 702.142.480 azioni di Mediobanca. I risultati definitivi saranno diffusi il 26 settembre mentre il pagamento del corrispettivo, pari a 2,533 azioni Mps di nuova e a 0,90 euro in contanti, sarà effettuato il 29 settembre 2025, a fronte del trasferimento del diritto di proprietà delle azioni Mediobanca.

– Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).