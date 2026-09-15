Mps, Gros-Pietro “Proseguiamo sul nostro binario, dal mercato segnali positivi”

MILANO (ITALPRESS) - "Noi proseguiamo sul nostro binario, non sul loro binario, perché fino ad adesso è andata molto bene: come sapete la nostra assemblea ha approvato con il 97% del capitale presente" l'aumento di capitale funzionale all'Opas su Mps. Lo ha spiegato il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine della presentazione dell'Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2026. "Noi naturalmente ricambiamo la fiducia dei nostri azionisti proseguendo con la strada che abbiamo già intrapreso - ha sottolineato poi - . E vorrei sottolineare che è una strada molto importante per l'intero sistema bancario italiano, e forse non solo italiano, di fronte a un cambiamento tecnologico importantissimo che è quello digitale. Noi abbiamo fatto un enorme investimento con Isytech e con Isybank e lo mettiamo a disposizione di questa nuova, più ampia dimensione che raggiungeremo con l'offerta che abbiamo presentato e che sembra che il mercato accolga favorevolmente". xm4/col4/azn