Incendi in Costiera amalfitana, Vigili del Fuoco al lavoro anche con Canadair

NAPOLI (ITALPRESS) - Proseguono gli incendi boschivi lungo la Costiera amalfitana. I Vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. I roghi, interessano in particolare, Positano, Amalfi e Tovere di Amalfi. Al lavoro sono 7 squadre da Napoli e Salerno, supportate da rinforzi giunti da Caserta. In volo, secondo quanto precisano ancora i Vigili del fuoco, ci sono 3 Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale. lcr/azn (Fonte video: Vigili del Fuoco)