ROMA (ITALPRESS) – Banca Monte dei Paschi di Siena Spa rende noto di aver depositato presso la Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria “avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM Spa”, e il documento relativo all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria “avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banca Generali Spa”.
– Foto Ipa Agency –
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