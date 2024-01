MILANO (ITALPRESS) – Kumho Tire, storico brand coreano nell’industria degli pneumatici, “ha catturato l’essenza dinamica e progressiva della partnership con il Milan in uno spettacolare scatto sulla Terrazza Martini. La foto ha come protagonisti gli pneumatici Kumho e i giocatori del Milan – Yacin Adli, Christian Pulisic, Antonio Mirante e Tijjani Reijnders. Gli pneumatici Kumho, testimonianza di innovazione e tecnologia avanzata, sono al centro di questa immagine – sottolinea una nota -. In qualità di premium partner del Milan, Kumho è dedicata a fornire soluzioni di guida sicure e all’avanguardia, in linea con la visione comune di muoversi verso il futuro. Il claim ‘Move to the Futurè, è una testimonianza visiva della forte connessione tra l’innovazione di Kumho, le ambizioni del Milan e lo skyline mozzafiato di Milano che simboleggia il legame tra tradizione e progresso. Move to the futurè sottolinea inoltre l’impegno di Kumho nell’andare oltre i confini dell’ordinario, anticipando le sfide del futuro con soluzioni innovative e tecnologie all’avanguardia, ponendo attenzione a raggiungerle in maniera sostenibile”. “Questa foto cattura la sinergia tra Kumho Tire, AC Milan e la città di Milano stessa – ha dichiarato Carlo Citarella, managing director di Kumho Italia -. Siamo entusiasti di poter rappresentare la nostra partnership con il Milan che incarna il nostro impegno per il futuro, guidato dalla passione, dall’innovazione e dalla determinazione di eccellere a livello globale”.

– Foto ufficio stampa Kumho Tire –

(ITALPRESS).

