SALISBURGO (AUSTRIA) (ITALPRESS) – “Karsdorp? Se torna solo oggi tra i convocati è perchè prima non era nelle migliori condizioni fisiche. Ma con lui è da dicembre che non esiste un problema. Col Sassuolo ha avuto un atteggiamento che non mi è piaciuto, ma in quel momento ho usato un aggettivo troppo pesante. Ci sono state troppe bugie”. Lo ha detto l’allenatore della Roma Josè Mourinho alla vigilia del match di Europa League col Salisburgo a proposito del rientro tra i convocati di Rick Karsdorp. L’esterno olandese torna quindi ad essere un’opzione sulla corsia di competenza: “Non abbiamo molte soluzioni. Averlo è importante, perchè così non dobbiamo adattare Zalewski ed El Shaarawy nel suo ruolo. Rick vuole aiutare la squadra, abbiamo sempre avuto un rapporto positivo” ha detto il portoghese.

“Abbiamo studiato i prossimi avversari, hanno giocatori di grandissima qualità. L’età non è sinonimo di poca esperienza, perchè hanno calciatori con 15-20 partite di Champions. Quando parlavo di ‘squalì mi riferivo a Barcellona, Manchester United e Juventus che sono squadre costruite per vincere in Champions. Ora il peso della vittoria è tutto su di loro, un pò come la responsabilità che avevamo noi l’anno scorso in Conference. Il nostro obiettivo è vincere domani, sarà difficile”, aggiunge lo Special One.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

