Motori Magazine – 29/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Fiat, Alfa, Lancia e Maserati. Uno spot per rinnovare il legame con l'Italia - Auto, trend positivo per il mercato dell'usato - Il futuro dell'industria automobilistica si decide a Bruxelles. A gennaio riprende il dialogo fra i player del settore abr/sat/tvi/gtr