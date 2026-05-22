Dacia, per Duster un mild-hybrid con trazione integrale automatica

ROMA (ITALPRESS) - Dacia introduce su Duster e Bigster la nuova motorizzazione Hybrid-G 150 4x4 Automatico, che combina mild-hybrid 48V, benzina-GPL e trazione integrale elettrica, con l’obiettivo di migliorare efficienza e versatilità anche su percorsi misti e off-road. Il sistema abbina un motore 1.2 termico elettrificato a un’unità elettrica posteriore che gestisce la trazione integrale senza collegamenti meccanici tra gli assi. La coppia è distribuita elettronicamente e il retrotreno interviene solo quando necessario. Il cambio automatico prevede doppia frizione a 6 rapporti per il termico e una trasmissione a 2 rapporti per l’elettrico. Il sistema consente guida in elettrico in ambito urbano grazie alla batteria da 0,84 kWh e alla frenata rigenerativa, mentre il bifuel benzina-GPL contribuisce a ridurre i costi di utilizzo e ad aumentare l’autonomia complessiva fino a circa 1.500 chilometri. Il design mantiene linee tese e una forte impostazione SUV, con firma luminosa a Y e protezioni perimetrali. Il materiale Starkle, con plastica riciclata e senza verniciatura, migliora la sostenibilità e la resistenza. La gamma parte da 19.900 euro per la versione Essential Eco-G 120, mentre il nuovo Hybrid-G 150 4x4 Automatico è disponibile da 28.500 euro per Duster nell’allestimento Expression. gsl