Home Video News Motori Motori Magazine – 12/10/2025 Video NewsMotoriMotori MagazinePillole Motori Magazine – 12/10/2025 12 Ottobre 2025 ROMA (ITALPRESS) - In questo numero: - Nel 2026 la prima Ferrari Elettrica - Sicurezza stradale, premiata Anas - Novità in casa Suzuki con le DR tvi/abr/azn ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Pillole Stati generali delle Isole minori, Musumeci “Appuntamento al 2027” Pillole Isole minori, a Lipari gli Stati generali. Focus sulle criticità Lombardia In fiamme il monastero della Bernaga nel Lecchese, le immagini Ambiente Tg Ambiente – 12/10/2025 Cronaca Omicidio a Palermo, Lagalla “Fatto che sconvolge la città”