PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Il maltempo ferma il

Motomondiale. Forte pioggia e vento a Phillip Island, dove si

sarebbero dovute disputare le gare di Moto3, Moto2 e MotoGp. Tutte e tre le gare sono state cancellate per via della scarsa

visibilità , che ha impedito all’elicottero medico di raggiungere

il circuito e garantire la sicurezza dei piloti. Si chiude così

l’avventura di Phillip Island nel motomondiale, che dall’anno

prossima correrà sul nuovo tracciato di Adelaide.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).