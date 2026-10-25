Motomondiale, in Australia cancellate tutte le gare per scarsa visibilità

IPA90114257 - (261024) -- PHILLIP ISLAND, Oct. 24, 2026 (Xinhua) -- Racers compete during the sprint session of the MotoGP Australian Grand Prix 2026 at the Phillip Island Grand Prix Circuit in Phillip Island, Australia, Oct. 24, 2026. (Photo by Shu Zelin/Xinhua) - Shu Zelin - //CHINENOUVELLE_CHINENOUVELLE161819/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2610241604

PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Il maltempo ferma il
Motomondiale. Forte pioggia e vento a Phillip Island, dove si
sarebbero dovute disputare le gare di Moto3, Moto2 e MotoGp. Tutte e tre le gare sono state cancellate per via della scarsa
visibilità , che ha impedito all’elicottero medico di raggiungere
il circuito e garantire la sicurezza dei piloti. Si chiude così
l’avventura di Phillip Island nel motomondiale, che dall’anno
prossima correrà sul nuovo tracciato di Adelaide.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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