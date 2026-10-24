ROMA (ITALPRESS) – La Lazio batte il Parma per 2-1 nell’ottava giornata di Serie A, tornando, almeno per una notte, capolista in solitaria del campionato. Il gol di Taylor e l’autorete di Diego Carlos a inizio ripresa portano i biancocelesti al comando a quota 22 punti, in attesa dell’Inter che domani alle 12.30 affronterà la Fiorentina. Nel finale arriva il gol ospite con Lontani. Gattuso conferma in blocco la formazione che ha battuto la Juventus, mentre arriva il forfait all’ultimo minuto di Pinamonti causa tracheite. Gilardino si presenta all’Olimpico con un 3-5-2 che vede in Romero e Tourè i suoi terminali offensivi. Sono proprio i due attaccanti ospiti a creare le occasioni più nitide di inizio gara, chiamando Mandas al doppio intervento. Reagisce immediatamente la Lazio che, dopo una serie di occasioni, al 24′ colpisce la traversa con un colpo di testa di Isaksen. Proprio il danese va in rete al 40′, battendo Corvi su suggerimento di Noslin, ma Arena annulla la rete per fuorigioco. I biancocelesti si procurano altre due occasioni a stretto giro, prima con Taylor e poi con Floriani, ma senza sbloccare il risultato. Si va così all’intervallo sul risultato di 0-0. Al quinto minuto della ripresa, gli uomini di Gattuso sbloccano la sfida. Taylor riceve da Belahyane e chiude la ripartenza biancoceleste freddando Corvi per l’1-0. La Lazio vola sulle ali dell’entusiasmo, mentre il Parma sembra faticare al rientro in campo. Al 58′ arriva il 2-0. I padroni di casa intercettano un passaggio centrale di Corvi; il pallone finisce tra i piedi di Tavares, il cui cross viene deviato da Diego Carlos, che manda il pallone nella sua rete sorprendendo Corvi. Nel finale Lontani segna il 2-1, ma l’esito della sfida non cambia. Prosegue l’avvio da record dei biancocelesti, forti di sette successi e un solo pari, mentre per Gilardino arriva la terza sconfitta su tre gare dal suo arrivo sulla panchina del Parma, che rimane penultimo a 4 punti.

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(ITALPRESS).

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