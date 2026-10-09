MotoGp, Raul Fernandez vola nelle libere del venerdì in Indonesia

MANDALIKA (INDONESIA) (ITALPRESS) – Raul Fernandez vola nella prima giornata in pista del Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento stagionale e secondo del quintetto di gare della tournée asiatica. Lo spagnolo della Aprilia Trackhouse, dopo un paio di weekend sottotono tra Austria e Giappone, vola a Mandalika e stampa il record della pista fermando il cronometro sul tempo di 1’28″725. Aprilia che ai nastri di partenza si candidava al ruolo di favorita in Indonesia e – almeno al venerdì – ha rispettato le aspettative. Dietro Fernandez ci sono, infatti, Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Subito in palla sia il riminese, secondo a 0″219, che lo spagnolo, 0″481, entrambi solidi nel passo gara e forti sul giro secco. L’Indonesia rappresenta una grande occasione per Martin, leader del Mondiale con soli due punti di margine su Marc Marquez. L’alfiere Ducati, reduce dalla doppietta Sprint e gara al Motegi, a Mandalika ha sempre faticato e sa di dover giocare in difesa. Marquez chiude quinto nelle Practice, ma a sette decimi da Fernandez e dietro anche la Ktm di Pedro Acosta, quarto a 0″669.

Segnali di risveglio anche da Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), sesto a 0″705, e Francesco Bagnaia (Ducati), che riesce in extremis a staccare il pass diretto per il Q2 issandosi in decima posizione a 1″061 da Fernandez. In Q2 anche Fabio Quartararo (Yamaha), settimo a 0″833, Alex Marquez (Ducati Gresini), ottavo a 0″847, e Franco Morbidelli (Ducati VR46), nono a 0″968. In un venerdì estremamente favorevole ad Aprilia, ad Ai Ogura manca la zampata per entrare nei primi dieci. Il giapponese della Trackhouse non va oltre la 13esima piazza (+1″229) e dovrà passare dal Q1 insieme a Rins (Yamaha), Miller (Yamaha Pramac), Marini (Honda), Aldeguer (Ducati Gresini), Razgatlioglu (Yamaha Pramac), Binder (Ktm), Zarco (Honda LCR), Moreira (Honda LCR), Vinales (Ktm Tech3), Bastianini (Ktm Tech3) ed Espargaro (Honda). Nella notte tra venerdì e sabato si torna in pista alle 04.05 con le prove libere 2, appena prima delle qualifiche (04.45), che definiranno la griglia di partenza per la Sprint Race (08.55) e la gara lunga di domenica (09.00).

– foto IPA Agency –

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