MotoGp, Marc Marquez torna col miglior tempo nella prima giornata di test a Sepang

SEOUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Comincia all’insegna di Marc Marquez la prima giornata di test Motogp a Sepang. A 4 mesi dall’infortunio il campione del mondo si mette subito davanti a tutti. Dopo la presentazione che ha visto protagonisti gli 11 team della classe regina, e dopo il Test Shakedown che in Malesia ha visto in azione collaudatori, rookie e piloti delle Case del Rank D in termini di concessioni (Yamaha), si comincia a fare davvero sul serio.

Marquez ha chiuso il suo miglior giro in 1’57″018, precedendo un’altra Ducati, quella del nostro Fabio Di Giannantonio con un gap di 256 millesimi. Terzo miglior tempo per la Ktm condotta da Maverick Vinales a 277 milesimi. Il fratello di Marc, Alex Marquez (Ducati) si piazza in quarta posizione con il tempo di 1’57″487 ottenuto nella prima sezione e a completare la top five l’Aprilia del nostro Marco Bezzecchi (1’57″524). Poi ci sono le due Honda, quelle di Luca Marini (1’57″569) e Joan Mir (1’57″693) e la Ducati di Francesco Bagnaia (1’57″720).

Giornata da dimenticare per il francese Fabio Quartararo (1’57″869), protagonista di una caduta nella sessione mattutina che gli è costata una frattura al dito. E’ anche sceso in pista nella sessione pomeridiana, al termine della quale ha dato forfait per le giornate di mercoledì e giovedì. A chiudere i primi dieci la Ducati di Franco Morbidelli (1’58″068).

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).