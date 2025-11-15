VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) conquista la pole position nel Gran Premio di Valencia, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota riminese ha firmato il miglior tempo in 1’28″809, precedendo di appena 26 millesimi lo spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini) e di 44 un altro italiano, Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Partirà solo dalla sedicesima casella Francesco Bagnaia (Ducati), fermato da un problema tecnico in Q1.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Prima fila

1. Marco Bezzecchi

2. Alex Marquez

3. Fabio Di Giannantonio

Seconda fila

4. Raùl Fernandez

5. Pedro Acosta

6. Fabio Quartararo

Terza fila

7. Franco Morbidelli

8. Jack Miller

9. Fermìn Aldeguer

Quarta fila

10. Joan Mir

11. Johann Zarco

12. Ai Ogura

