ROMA (ITALPRESS) – In Thailandia Pedro Acosta, in sella alla Ktm, vince la prima Sprint Race della stagione, disputata lungo il circuito di Chang. Il podio odierno è composto da Marc Marquez (Ducati Lenovo), al secondo posto, e da Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), al terzo.

Nel corso dell’ultimo giro Marc Marquez si è reso protagonista di un sorpasso molto duro su Acosta che gli è costato una penalità dalla direzione gara. Visto che Acosta è andato largo, lo spagnolo è stato costretto a cedere la posizione al rivale.

Le Aprilia di Ai Ogura e Jorge Martin chiudono la gara rispettivamente al quarto e al quinto posto. Nell’ordine, poi, la top ten è composta da Brad Binder (Ktm), Joan Mir (Honda), Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) e Luca Marini (Honda).

LE DICHIARAZIONI

Pedro Acosta: “È davvero bellissimo fare una Sprint del genere contro Marc Marquez. Però, non mi sento davvero un vincitore oggi, visto che Marc mi ha fatto sfilare sul finale. Ringrazio il mio team e tutti coloro che mi hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo. Domani cercheremo di ottenere una vittoria in modo migliore”.

Marc Marquez: “Quando ho visto la caduta di Bezzecchi ho cercato solo di controllare la gara e il suo ritmo. Ogni volta che Acosta si riavvicinava, riuscivo a superarlo nella curva successiva. Peccato per la penalità, ma ho portato a casa comunque nove punti. Sanzione severa? Decide la direzione gara: io seguo semplicemente le regole”.

Raul Fernandez: “Dedico il podio al team: è merito loro e non mi aspettavo stamattina questo risultato. La gara di domani sarà molto lunga: dobbiamo crescere nel primo e nel secondo settore, perché perdiamo tanto terreno. Oggi ho gestito perché il margine che avevo su Martin era sufficiente”.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 19’39″155 alla velocità media di 180.7 km/h.

2. Marc Marquez (Esp) Ducati a 0″108

3. Raul Fernandez (Esp) Aprilia 0″540

4. Ai Ogura (Jpn) Aprilia 2″100

5. Jorge Martin (Esp) Aprilia 3″851

6. Brad Binder (Rsa) Ktm 4″612

7. Joan Mir (Esp) Honda 4″924

8. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 5″748

9. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 6″910

10. Luca Marini (Ita) Honda 7″796

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GRAN PREMIO DI DOMENICA

1 ^ fila

1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’28″652 alla velocità

media di 184.0 km/h.

2. Marc Marquez (Esp) Ducati 1’28″687

3. Raul Fernandez (Esp) Aprilia 1’28″876

2 ^ fila

4. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 1’28″918

5. Jorge Martin (Esp) Aprilia 1’29″001

6. Pedro Acosta (Esp) Ktm 1’29″061

3 ^ fila

7. Alex Marquez (Esp) Ducati 1’29″077

8. Ai Ogura (Jpn) Aprilia 1’29″211

9. Franco Morbidelli (Ita) Ducati 1’29″321

4 ^ fila

10. Joan Mir (Esp) Honda 1’29″385

11. Brad Binder (Rsa) Ktm 1’29″402

12. Johann Zarco (Fra) Honda 1’29″532

